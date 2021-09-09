В США создадут единую вакцину от COVID-19 и гриппа

Moderna и Novavax разработают вакцину от COVID-19 и сезонного гриппа

Компания Moderna объявила о разработке единой вакцины, защищающей от COVID-19 и сезонного гриппа. Об этом пишет Reuters.

По словам представителя Moderna, главным приоритетом компании является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Создатели препарата намерены постоянно обновлять состав вакцины в соответствии с распространенными штаммами. Комбинированный препарат можно будет вводить однократно, однако сроки его запуска не сообщаются.

Подобную разработку ведет другая американская компания Novavax. В компании уже провели тестирование поливакцины и готовятся начать массовый выпуск.

Компания Moderna заявила о разработке собственной РНК-вакцины против вируса SARS-CoV-2 в январе 2020 года. Третья стадия испытаний завершилась в ноябре 2020 года, а в декабре были опубликованы результаты в рецензируемом журнале. Эффективность препарата составила 94,1 процента, а для людей старше 65 — 86,4 процента.

Несмотря на малое количество негативных последствий, в 2021 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) начали расследование после сообщений об опасных последствиях прививки.