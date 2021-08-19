Установлена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «дельта»-штамма

В Британии заявили о падении защиты вакцин Pfizer и AstraZeneca против «дельта»-штамма

Исследователи из Великобритании установили, что защита «дельта»-штамма SARS-CoV-2 от двух наиболее распространенных в стране вакцин — Pfizer и AstraZeneca — ослабевает после трех месяцев действия. Со статьей ученых можно ознакомиться на сайте Оксфордского университета.

Более того, ученые выяснили, что заразившиеся COVID-19 после вакцинации могут представлять больший риск для окружающих, чем при предыдущих вариантах COVID-19. Через 90 дней после второго укола эффективность препаратов Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75 и 61 процентов соответственно. При этом снижение эффективности гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста. В то же время вирусная нагрузка для получивших вакцину была такой же, как и для невакцинированных.

По мнению исследователей, эффективность вакцин через четыре-пять месяцев останется неизменной.

Ранее эффективность против «дельта»-штамма оценили для мРНК-вакцины — Pfizer и Moderna. Эффективность против заражения снизилась для обеих вакцин, выяснили американские исследователи.

