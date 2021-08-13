Изучена связь между беременностью и вакцинацией от коронавируса

Исследователи из Великобритании не обнаружили влияния вакцинации от COVID-19 на исход беременности. Статья ученых принята к публикации в American Journal of Obstetrics and Gynecology.

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Ученые из колледжа Сент-Джордж изучили данные о 1328 женщинах, рожавших в период с 1 марта по 4 июля 2021 года в Лондоне. Согласились привиться меньше трети из них, и только 141 из участниц исследования получила хотя бы одну дозу вакцины до рождения ребенка. Была отмечена связь более низкого социально-экономического статуса и меньшего возраста на решение не прививаться. Чаще это делали те, у кого был обнаружен диабет.

Доля неблагоприятных исходов беременности — выкидышей (0 и 0,3 процента), аномалий плода (2,2 и 2,7 процента) и кесаревых сечений (30,8 и 30,6 процента) — была примерно одинакова как для привившихся, так и для непривившихся.

Ранее Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний в США также не нашли увеличения риска выкидыша у женщин, получавших мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna.

