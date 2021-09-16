Мурашко оценил потребление алкоголя россиянами

Глава Минздрава заявил, что за 12 лет россияне стали меньше потреблять алкоголь

В России стали меньше употреблять алкоголь. Такую оценку сделал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова цитирует РИА Новости.

«Изменение отношения общества к алкоголю — длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно», — заявил министр на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Мурашко привел статистику, согласно которой с 2008 по 2020 год потребление алкоголя в стране снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Также он добавил, что случаи отравления алкоголем за этот период сократились на 60 процентов.

Ранее Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России в 2010-х годах снизилось более чем на треть, однако в 2020 году эта тенденция прекратилась. Министр добавил, что прошлый год поводов для оптимизма не дал.