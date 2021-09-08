Россияне стали меньше пить водку

Рейтинговое агентство НРА в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу» (есть в распоряжении РБК) зафиксировало снижение спроса на водку в России.

Так, в первой половине года розничные продажи водки составили 344 миллиона литров, что на 4 процента ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3 процента меньше, чем в январе-июне 2019-го.

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Еще более заметное падение продаж водки — почти на 8 процентов по сравнению с первой половиной 2019 года — зафиксировала исследовательская компания GfK, которая стала отслеживать покупки около 20 тысяч российских домохозяйств.

Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, с 2016 года доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается. В этом году доля семей, которая хотя бы раз купила водку за полугодие, составила 32 процента, в то время как до пандемии этот показатель был равен 35 процентам. При этом среднее потребление на семью при этом осталось стабильным — почти 6,5 литра в год.

В прошлом году продажи водки выросли из-за пандемии коронавируса. Объявленные из-за COVID-19 нерабочие дни и повышенный спрос на дезинфицирующие товары способствовали росту продаж. Так, в первом полугодии 2020 года было продано 360 миллионов литров против 357 миллионов в январе-июне 2019 года. В результате продажи водки в 2020 году практически сохранились на уровне предыдущего года.

Также упало и производство водки. В первой половине 2021 года оно сократилось на 2 процента по сравнению с тем же периодом в 2020-м, составив 335 миллионов литров.

В августе в Союзе производителей алкогольной продукции россиянам рассказали, что минимальная розничная цена водки не изменится и по-прежнему будет составлять 243 рубля за 0,5 литра.