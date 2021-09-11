Россияне перестали бросать пить

Потребление алкоголя в России в 2010-х годах снизилось более чем на треть, однако в 2020 году эта тенденция прекратилась. Об этом в субботу, во Всероссийский день трезвости, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Россияне активно бросали пить в течение десяти лет — количество алкоголя в пересчете на этанол на душу населения упало с 15 литров до 9,1 литра. Тем не менее прошлый год, констатировал чиновник, поводов для оптимизма не дал.

Он подчеркнул, что профилактика алкоголизма является эффективным способом сохранения здоровья. К настоящему времени 5,3 процента смертей, как показывает статистика, связаны со спиртным.

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября и берет свое начало в 1911 году. Праздник впервые отметили в Санкт-Петербурге, учредили его по инициативе общественности и православной церкви.

Ранее рейтинговое агентство НРА сообщило о снижении потребления водки в России. В первой половине года розничные продажи упали до 344 миллиона литров, что на 4 процента ниже, чем за тот же период 2020 года. В целом с 2016 года доля домохозяйств, приобретающих водку, неизменно падает.

Несмотря на это, крупнейшие производители крепкого алкоголя только увеличили продажи водки в первом полугодии относительно того же периода прошлого года, который и так был рекордным. У Beluga Group рост составил 1,3 процента, у ГК «Руст» — 5,6 процента, у «Ладоги дистрибьюшен» — 12 процентов.