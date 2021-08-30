Названа европейская страна с самым дешевым алкоголем

Самый дешевый алкоголь в Европе оказался в Венгрии (уровень цен ниже среднего в ЕС на 27,3 процента), а также в Румынии (на 26,2 процента) и Болгарии (на 19,5 процента). Такие данные назвали в европейском статистическом агентстве Евростат.

Самая высокая стоимость алкоголя зафиксирована в Норвегии (на 151,2 процента выше среднего по ЕС). Далее идет Исландия (на 139,4 процента выше средних) и Финляндия (на 92,7 процента).

По данным организации, лидерами Евросоюза по доле случаев злоупотребления алкоголем в 2019 году стали Дания (38 процентов взрослого населения хотя бы раз в месяц выпивали более 60 граммов чистого этанола за один прием), Румыния и Люксембург. Более трети взрослых жителей ЕС (37,2 процента) выпивают ежедневно или не менее одного раз в неделю.

Каждый день алкоголь чаще всего употребляют в Португалии, Испании и Италии, реже — в Латвии и Литве. Лидерами по ежедневному употреблению спиртного в ЕС оказались люди старше 74 лет.

Себестоимость производства водки в текущем году выросла на три процента в России, заявил ранее гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его словам, сложившаяся ситуация дает повод для роста цен в рознице, и компании приходится прикладывать все усилия и даже нести потери, чтобы сдержать их, поскольку потребитель чувствителен к их уровню.