В России обнаружили слишком дешевое пиво

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цены и намерена изучить, есть ли на рынке признаки демпинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли. Возможно, ведомство собирается сведения для того, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток. Пока оно относилось к инициативе скептически.

МРЦ хочет установить Союз российских пивоваров (СРП) — организация объединяет более 100 предприятий. Пиво в банке или бутылке должно стоить, по их мнению, не менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в разлив — 85 рублей за литр.

По словам председателя совета СРП Даниила Бримана, запросы на предоставление информации о формировании цен от ФАС получили десятки предприятий разного уровня. Он утверждает, что на полках можно обнаружить пиво, слишком дешевое для того, чтобы его стоимость покрывала затраты. Союз оценивал обязательные расходы при производстве в 30 рублей за литр, а сегодня себестоимость растет, и в такой ситуации демпинг вредит отрасли, объяснил представитель СРП.

В ФАС сообщили, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга со стороны крупных компаний. Пока выводы делать рано, анализ информации продолжается, пояснили в ведомстве. Результаты работы пообещали представить в следующем месяце.

В августе в России предложили разрешить продажу пива на стадионах. Нововведение будет распространяться не только на футбол, но и на другие мероприятия. Средства должны направить на развитие спорта.

