Роспотребнадзор сообщил о 50 миллионах привитых от COVID-19 россиян

Роспотребнадзор: почти 50 миллионов россиян вакцинировались от COVID-19

Около 50 миллионов россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Его слова приводит «Интерфакс».

«Массовая вакцинация стартовала по решению президента РФ в январе 2021 года. Прививку уже получили почти 50 миллионов россиян», — сказал Смоленский.

Ранее темпы вакцинации россиян от коронавируса оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он остается недостаточным. Власти должны активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса, считает он.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. В их числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».