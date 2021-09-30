Мурашко назвал число полностью вакцинированных от COVID-19 россиян

Мурашко: в России полностью вакцинированы 40 миллионов человек, но этого недостаточно

В России от коронавирусной инфекции полностью привито 40 миллионов человек. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что такого числа вакцинированных от коронавируса все равно недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Он добавил, что одним компонентом вакцины привились более 49 миллионов россиян.

По словам Мурашко, число коек для пациентов с COVID-19 за неделю выросло на 13 процентов и составило 217 тысяч. Он отметил, что 11 процентов госпитализированных россиян переносят болезнь в тяжелой форме. Всего под наблюдением врачей сейчас находятся около 900 тысяч человек.

Глава Минздрава подчеркнул, что большинство поступающих в больницы россиян не было привито от COVID-19. При этом вопрос организации прививочной компании в России полностью решен, считает он.

Ранее темпы вакцинации россиян от коронавируса оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он остается недостаточным. Власти должны активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса, считает он.

