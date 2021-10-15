В «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа

Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК «Нафтогаз Украины» достаточно, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная», заявил глава правления компании Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

«И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — отметил он.

По словам Витренко, «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например, бюджетных организаций. Он добавил, что в украинских хранилищах 10-15 процентов газа принадлежит нерезидентам.

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон. «Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он.