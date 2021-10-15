На Украине приготовились к худшему сценарию из-за «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон, рассказал глава правления компании Юрий Витренко, пишет «Интерфакс».

«Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он.

По словам Витренко, компания готовится и к худшему варианту, который реализуется при условии запуска «Северного потока-2» и полного прекращения физического транзита российского газа через Украину. «Северный поток-2» уже достроен, как объяснял российский вице-премьер Александр Новак 14 октября, в ближайшие дни он будет готов к запуску.

Российская сторона настаивает, что не собирается использовать «Северный поток-2» в геополитических играх, опасения разных стран, в том числе Украины, необоснованы, отмечали в Министерстве иностранных дел.