Властям Украины указали на большую ошибку по газу

Власти Украины совершили серьезный промах, когда решили не покупать газ весной по более низким ценам. На ошибку правительства указал экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев, его слова приводит РИА Новости.

«Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», — указал Коболев. Он считает, что Киев должен перестать импортировать газ в Европу, потому что только так страна сумеет выйти из энергетического кризиса.

Нынешний глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон. «Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он. Пока газа хватает для нужд населения, но ситуацию с бюджетными организациями называют сложной.

Ранее стало известно, что суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое. Как сказал председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, а в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.

«А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — отметил Витренко.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления российских властей о росте транзита газа через Украину манипуляциями. По словам Макогона, физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Россия нарастила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение сверх контрактных обязательств по транзиту составит примерно десять процентов.