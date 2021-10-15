Украина обвинила Россию в газовых манипуляциях

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления российских властей о росте транзита газа через Украину манипуляциями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что российская компания трижды сокращала транзит в этом году. По данным Макогона, это произошло 1 января 2020 года (с 186 миллионов кубометров в сутки до 124 миллионов кубометров). С 1 сентября транзит снизился до 109 миллионов кубометров, а 1 октября, после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки, до 86 миллионов кубометров.

В связи с этим он обвинил Россию в заявлениях «манипулятивного характера». По словам Макогона, физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту. «Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия нарастила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение сверх контрактных обязательств по транзиту составит примерно десять процентов. «Там больше увеличивать нельзя. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил он.