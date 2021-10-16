На Украине оценили вероятность энергокризиса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании в случае возникновения форс-мажоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что касается непосредственно наличия газа, то мы находимся в ситуации, которая у нас была и в 2014 и в 2015, 2016, 2017 годах. Больше газа было только в 2020 году в хранилищах на начало отопительного сезона. У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал», — сказал он.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон. «Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он.

