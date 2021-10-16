Подход Украины к российскому газу назвали иждивенческим

Позиция Украины в отношении к российскому газу вызывает удивление, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Подход Киева он назвал иждивенческим.

По словам Новака, сейчас украинские власти ведут себя так, будто им «кто-то постоянно что-то должен»: будь то Россия, Европа или США. «Иждивенческий чисто подход — вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», — пояснил вице-премьер. Новак также задался вопросом, почему Киев не может брать газ напрямую из России, ведь это тот же газ, что Киев отбирает во время транзита и в итоге платит за него на 20-30 процентов больше.

Ранее Новак констатировал, что в России зафиксировали рекордные показатели по внутренним объемам потребления газа. По его словам, некоторые факторы потребовали дополнительной закачки топлива в государственные хранилища. Он пояснил, что это связано с активным восстановлением экономики страны после кризисного периода, а также с маловодностью, которая привела к меньшей выработке электричества на гидроэлектростанциях.

До этого стало известно, что суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое. Как сказал председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, в 2020 году «Газпром» для транзита газа бронировал мощности объемом 65 миллиардов кубометров, в 2021-м эта цифра сократилась до 40 миллиардов.

«А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — отметил Витренко.