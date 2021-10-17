Зеленский пообещал украинцам достаточно газа по «очень нормальным ценам»

Потребителям на Украине не стоит беспокоиться о нехватке газа — на сегодняшний день запасов в стране достаточно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии телеканалу ICTV, передает «Интерфакс».

«На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — заявил глава государства. Он также пообещал, что власти и компания «Нафтогаз» смогут гарантировать потребителям «конкретную стабильную цену и стабильный объем».

Зеленский подчеркнул, что украинское правительство предприняло важные и своевременные действия, которые позволили нормализовать ситуацию. Так, по словам президента, без вмешательства властей цена на газ для простых граждан составляла бы не 8 гривен за 1 кубометр, а как минимум 50 гривен.

В этом году цены на газ в Европе показывают рекордный рост. 5 октября биржевая цена на газ в Европе обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров.