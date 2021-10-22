Украинцы пожаловались на низкое качество газа

Жители Украины начали жаловаться на низкое качество газа, которое поступает в жилые дома. По их словам, топливо стало хуже греть, сообщает портал UBR.ua.

Причиной этого может быть то, что уменьшилась калорийность (теплотворная способность) газа, отмечает издание. Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, после того, как газ «достают из трубы», его очищают от примесей. Если процесс очистки был некачественный, то качества топлива станут хуже.

При этом себестоимость газа в таком случае будет ниже, но украинцам его будут продавать по цене «нормального» газа, отметил Попенко. «По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — заключил он.

20 октября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нынешняя зима в стране окажется первой, когда в стране не будет действовать государственное регулирование цен на газ для населения. Он добавил, что цены на топливо еще год назад были «где-то в десять раз меньше».