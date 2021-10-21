На Украине захотели достичь газовой независимости от России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая на украинском газовом инвестиционном конгрессе, заявил о необходимости достижения Киевом газовой независимости от России. Он заверил, что в стране имеются возможности для увеличения собственной газодобычи. Его слова приводит РИА Новости.

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«На всех площадках для обсуждения и на всех встречах с нашими международными партнерами и в США, и в Европе мы всегда говорим о использовании (газа - прим. «Ленты.ру») в качестве оружия, а не как товара, со стороны Российской Федерации», — заявил Галущенко. По его мнению, такой же позиции придерживается и большинство стран Европы.

При этом он заверил, что Украина является надежным партнером Запада в транзите газа, поскольку страна имеет «надежную газотранспортную систему и четкое понимание, что нужно делать для обеспечения энергетической безопасности как Украины, так и континентальной Европы».

Он подчеркнул необходимость наращивания Украиной собственной добычи газа для того, чтобы полностью покрывать внутренние потребности. Однако, отметил Галущенко, это потребует «значительных финансовых ресурсов». Тем не менее, по мнению министра, это необходимо для достижения независимости от России.

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила в эфире телеканала «НАШ», что Украина должна быть как можно более независимой от России, и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию. По ее словам, Москва шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает.