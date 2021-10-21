Путин назвал преимущество «Северного потока-2» над транзитом газа через Украину

Путин: поставки по «Северному потоку-2» экологичнее в 5,6 раза, чем через Украину

Президент России Владимир Путин назвал преимущество газопровода «Северный поток-2» в поставках газа в сравнении с транзитом через Украину. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?

По словам российского лидера, поставки через «Северный поток-2» в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через ГТС Украины. «"Северный поток — 2" — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие минизаводы, которые работают тоже на газе», — отметил Путин.

В мае министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что выступает против газопровода «Северный поток-2» из-за того, что «по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле».

Вице-премьер России Александр Новак в ответ на это сообщил, что, согласно данным различных аналитических и консалтинговых агентств, поставляемый в Европу по трубопроводам российский газ имеет в четыре раза меньший углеродный след, чем тот, что производят США.

