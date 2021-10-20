На Украине призвали бороться с Россией нетрадиционным оружием

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал вооружить украинскую армию нетрадиционными видами вооружения, чтобы та могла бороться с Россией. Об этом он сказал в беседе с порталом Comments.ua, сообщает РИА Новости.

Военный отметил, что Россия является мощнейшим военным государством. По его словам, Украина не способна выставить ей в противовес такое количество бронетехники, летательных аппаратов и живой силы. «У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — сказал генерал.

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Также, по его словам, Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением обороноспособности, благодаря чему на данный момент имеет 65-75 процентов удельного веса современного вооружения в разных видах вооруженных сил. Он подчеркнул, что у Украины аналогичный показатель составляет лишь 15-20 процентов.

«Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения», — подытожил Романенко.

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна быть как можно более независимой от России и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию. По ее словам, Москва шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает.