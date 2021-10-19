Медведчука обвинили в поставках дизельного топлива из России по заниженным ценам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в причастности к поставкам из России дизельного топлива по заниженным ценам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ГБР, в октябре в морской порт Николаева прибыли суда под флагом Панамы и одной из стран Евросоюза. Согласно документам, они доставили для компании, которую связывают с Медведчуком, по 30 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом задекларированная поставщиками цена была почти вдвое меньше рыночной, что позволило минимизировать уплату таможенных платежей на миллионы гривен, утверждают следователи.

По предварительным данным, суда за последний год заходили в российские порты, товар имеет российское происхождение. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Образцы топлива направлены на исследование.

Медведчук с мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и хищении ресурсов. 8 октября ему предъявили новые обвинения в госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса. Медведчук называл уголовное дело сфальсифицированным.