Медведчук прокомментировал заявление Зеленского о его «обмене» в Россию

Медведчук рассказал, что заявление Зеленского об «обмене» в Россию его не интересует

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов был бы обменять политика в Россию при наличии у того российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук заявил, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского. Глава политсовета ОПЗЖ также подчеркнул, что идея такого «обмена» его не интересует. При этом украинский политик отметил, что считает уголовные дела против него на Украине политическими репрессиями. Он пообещал, что продолжит политическую борьбу.

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин оценил заявление президента Украины о возможности обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По его словам, Медведчук был взят в заложники для того, чтобы шантажировать российского лидера Владимира Путина. Депутат также предположил, что украинского политика могут обменять на дешевый газ или уголь.

17 октября Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства.

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».