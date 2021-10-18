Зеленский оценил вероятность обмена Медведчука в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена с Россией главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

Зеленский на вопрос ведущего о том, поступали ли предложения от Москвы оставить Медведчука в покое, ответил: «Прямых вещей не было». Президент подчеркнул, что глава политсовета ОПЗЖ является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство. При этом, по его словам, он бы с удовольствием воспользовался возможностью выдать политика, если бы у Медведчука было российское гражданство.

Украинский лидер добавил, что в таком случае даже намека со стороны Москвы о его наличии хватило бы, чтобы обменять политика на «настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине».

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку, который находится под домашним арестом с середины мая, 8 октября. Его арест был продлен до 7 декабря 2021 года. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».

Политические манипуляции

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин, комментируя заявление Зеленского о возможности обмена Медведчука, заявил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был взят в заложники для того, чтобы шантажировать российского лидера Владимира Путина. Парламентарий также предположил, что украинского политика могут обменять на дешевый газ или уголь.

В то же время эксперт Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes высказал мнение, что арест Медведчука по подозрениям в государственной измене и террористической деятельности без проведения уголовного расследования ясно показывает намерение Зеленского ликвидировать оппозицию любой ценой.

Рапоза связал преследование политических соперников с продвижением закона об олигархах, который сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Этот закон, по мнению эксперта, станет инструментом для нанесения политических ударов по конкурентам посредством индивидуальных санкций без суда. Авторитаризм украинских властей, добавил политолог, привел к серьезному газовому кризису, способному еще больше подорвать доверие людей к Зеленскому.

Сведение счетов

В России продление ареста Медведчука также посчитали сведением счетов с конкурентами.

Мы с самого начала сказали, что то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает подобную практику. Он также отметил, что до недавнего прошлого Медведчук стремительно укреплял свои политические позиции в стране.

Сам Медведчук полагает, что новое дело о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса было сфабриковано украинскими властями, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов Зеленского. Он, в частности, отметил, что аудиозаписи, представленные Службой безопасности Украины (СБУ) в качестве доказательств вины политика, являются монтажом. Кроме того, добавил Медведчук, руководство Украины таким образом стремится скрыть назревшие социальные проблемы, в том числе с отоплением и тарифами на газ.

