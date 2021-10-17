Зеленский порассуждал о возможности выдачи Медведчука России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена с Россией главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он порассуждал в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

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По его словам, он бы с удовольствием воспользовался такой возможностью, если бы у Медведчука было российское гражданство. Однако «Медведчук — гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство», — посетовал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в таком случае даже намека со стороны Москвы хватило бы, чтобы обменять политика на «настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине».

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. Как полагает прокуратура, после начала войны в Донбассе Украина на фоне острого энергетического кризиса решила закупать уголь в ЮАР, однако Москва стремилась помешать реализации этих контрактов с целью не допустить «усиления энергетической независимости Киева».

«Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — утверждают в Генпрокуратуре страны.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление ареста Виктору Медведчуку. «Мы с самого начала сказали, что то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — заявил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает подобную практику.