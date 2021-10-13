Кремль назвал домашний арест Медведчука сведением счетов с конкурентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление домашнего ареста лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку сведением счетов с конкурентами. Об этом в среду, 13 октября, сообщает РИА Новости

«Мы с самого начала сказали, что то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — заявил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает подобную практику.

Накануне Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку домашний арест до 7 декабря. Прокуратура просила заключить политика под стражу.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 8 октября ему предъявили новые обвинения по статьям о госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

Медведчук назвал уголовное дело сфальсифицированным.

