Президент Украины Владимир Зеленский, преследуя оппозицию, прибегает к типичной тактике по укреплению своей политической власти, которую до него использовали практически все лидеры страны. Такое мнение высказал эксперт Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes.

По его словам, арест главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по подозрениям в государственной измене и террористической деятельности без проведения уголовного расследования ясно показывает намерение Зеленского ликвидировать оппозицию любой ценой.

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Рапоза связал преследование политических соперников с продвижением закона об олигархах, который сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии. Этот закон, по мнению эксперта, станет инструментом для нанесения политических ударов по конкурентам посредством индивидуальных санкций без суда.

Авторитаризм украинских властей, добавил политолог, привел к серьезному газовому кризису, способному еще больше подорвать доверие людей к Зеленскому. «Но это не 100 процентов вина Украины. В каком-то смысле ее бросили на съедение волкам», — сказал Рапоза, назвав Россию более приоритетным союзником для западных стран в данном вопросе.

Медведчук находится под домашним арестом с мая. Новые обвинения против политика касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

Сам глава политического совета партии ОПЗЖ подчеркнул, что новое дело о поставках угля с территорий республик Донбасса было сфабриковано украинскими властями, чтобы отвлечь общественность от офшорных скандалов президента Зеленского.

