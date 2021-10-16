На Украине заявили о «пощечине» Зеленского Байдену ради Путина

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена и дал ему «пощечину», так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Зеленский дал пощечину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», — написал журналист.

Также он высказал мнение о том, что Зеленский якобы работает на Россию и торгует национальными интересами, посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину.