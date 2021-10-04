Декларацию Зеленского проверят на соответствие «досье Пандоры»

Глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что организация проверит данные о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, обнародованные в рамках «досье Пандоры», пишет «Новое время».

Новиков объяснил, что Нацагентство изучит сведения об имуществе Зеленского в рамках ежегодной полной проверки декларации главы государства. Он отметил, что в ходе анализа специалисты используют информацию СМИ, а также сотрудничают с журналистами. Поэтому информацию из декларации проверят на соответствие «досье Пандоры».

«Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября», — подчеркнул Новиков.

Организация также проверит декларацию главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который вместе с Зеленским упоминается в расследовании. Однако агентство не обладает полномочиями для проверки декларации третьего фигуранта расследования Сергея Шефира, поскольку он занимает пост советника президента на общественных началах.

Глава НАПК напомнил, что отсутствие в декларации данных о средствах на счетах офшорных компаний нарушением не является. «Нарушением является неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что украинская оппозиция также расследует сведения из «досье Пандоры» о Зеленском. Об этом сообщил сопредседатель движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

3 октября журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье собраны репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.