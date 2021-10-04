Украинская оппозиция расследует сведения из «досье Пандоры» о Зеленском

ОПЗЖ инициирует расследование в Раде на фоне скандала с офшорами вокруг президента Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) инициирует парламентское расследование на фоне сведений об участии президента Владимира Зеленского в налоговых махинациях, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в «досье Пандоры» (Pandora papers). Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал сопредседатель движения Юрий Бойко.

По его словам, украинские правоохранители, вероятно, попытаются помешать депутатам изучить ситуацию вокруг офшорного скандала, однако вопрос создания следственной комиссии на этот счет так или иначе будет решен. «Надо посмотреть документы, мы пока еще ничего не видели. Естественно, надо разбираться. Это однозначно», — сказал Бойко.

3 октября журналисты ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

В отчетах консорциума фигурируют сведения об офшорных операциях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского на 40 миллионов долларов. «Американские правоохранители считают, что Коломойский приобрел недвижимость в США за средства Приватбанка, но грязные деньги, которые прошли через офшоры, могли попасть к ключевым лицам из "95 квартала"», — полагают расследователи.

Кроме того, предполагается, что украинский лидер мог передать часть своих акций в одной из офшорных компаний близкому другу, который на данный момент работает его советником. Речь идет о передаче 25 процентов акций. На фоне скандала ряд экспертов предрекли украинскому лидеру импичмент.