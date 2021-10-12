Порошенко понадеялся на способность Евросоюза победить коррупцию на Украине

Порошенко: только ЕС может замотивировать Зеленского на реальную борьбу с коррупцией

Только публичная поддержка Европейского союза (ЕС) способна замотивировать президента Украины Владимира Зеленского на реальную борьбу с коррупцией вместо продвижения фейковых инициатив. С таким заявлением выступил его предшественник на посту главы государства, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам политика, 23-й саммит Украина — ЕС, который состоялся в Киеве 12 октября, показал реальную заинтересованность Брюсселя в поддержке европейских устремлений жителей республики. Он понадеялся, что такой «публичный аванс поддержки» со стороны сможет заставить украинское руководство продолжить демократические реформы и окончательно победить казнокрадство в стране.

«Поддержка со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией», — сказал Порошенко.

В 23-м саммите Украина — ЕС приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны подписали соглашение об общем авиапространстве, а также решили официально назвать Россию стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, Украина и ЕС договорились запустить стратегический диалог по энергетической безопасности Европы.