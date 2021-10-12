Украина и ЕС подписали соглашение об общем авиапространстве

Участники саммита Украина — ЕС, участие в котором принимают председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подписали соглашение об общем авиапространстве. Прямая трансляция мероприятия доступна на странице офиса президента Украины в Facebook.

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Согласно документу, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены Европейского союза (ЕС). При этом любая страна ЕС сможет назначать любого своего перевозчика для выполнения рейсов на Украину.

Кроме того, стороны подписали соглашение о присоединении Киева к программе «Креативная Европа» в 2021-2027 годы, что позволит украинским гражданам получить доступ к различным творческим мероприятиями и инициативам на территории ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал подписание соглашения о промышленном безвизовом режиме на следующем саммите Украина — ЕС.

23-й саммит Украина — ЕС проходит в Мариинском дворце в Киеве. В ходе него участники обсудили ключевые вопросы по проведению реформ на Украине, защите энергетической безопасности, урегулированию конфликта в Донбассе, а также общие тенденции отношений Украины со странами ЕС.

30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии саммита заявил, что властям следует более реалистично подходить к оценке перспектив вступления страны в ЕС.

Ранее на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было заявлено, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.