Журналисты закрытых СМИ вышли на акцию протеста в день саммита Украина — ЕС

Сотрудники закрытых СМИ заклеили себе рты на митинге перед саммитом Украина — ЕС

Журналисты закрытых по решению украинских властей СМИ вышли на акцию протеста в день проведения саммита Украина — ЕС в Киеве, чтобы привлечь внимание европейских политиков к нарушению свободы слова. Об этом сообщает телеканал «Первый независимый».

Сотрудники СМИ, среди которых «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также коллектив «Первого независимого», собрались на Бориспольской трассе, по которой участники саммита, в том числе председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ехали в центр из аэропорта.

На митинге журналисты заклеили себе рты в знак притеснения СМИ властями и принесли с собой плакаты с лозунгами на украинском и английском языках, в которых содержатся обвинения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова.

Аналогичную акцию журналисты проводят у стен Мариинского дворца в центре Киева, где проходит встреча на высшем уровне. Также они приготовили письма представителям ЕС о незаконности действий руководства Украины.

2 февраля президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.