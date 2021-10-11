Зеленский обсудил Донбасс с Меркель и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном про войну в Донбассе и подготовку к саммиту «нормандской четверки». Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
Встреча трех лидеров состоялась в формате видеозвонка. По словам Зеленского, в ходе беседы стороны обсудили активизацию переговоров для окончания войны на востоке Украины. Он отметил, что Украина, Франция и Германия как и прежде выступают за достижение договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира.
20 сентября состоялась видеоконференция политических советников и представителей МИД «нормандского формата». Тогда источник в российской делегации сообщил, что Франция и Германия отказались считать войну в Донбассе украинским конфликтом.
Источник также отметил некомпетентность позиций членов делегации Франции и ФРГ, которые предложили составить список вопросов лидерам стран «нормандской четверки», не предлагая при этом никаких решений. Такой подход, заявили в российской делегации, приведет к безрезультатности очередной встречи.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провести саммит в «нормандском формате» было бы хорошо, но он должен быть тщательно подготовлен, особенно «в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей».