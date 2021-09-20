Франция и Германия отказались признать войну в Донбассе украинским конфликтом

Проведение саммита в «нормандском формате» в обозримом будущем станет проблематичным, так как реальное урегулирование конфликта в Донбассе не входит в политическую повестку Украины, Франции и Германии. Об этом сообщил источник в российской делегации по итогам состоявшейся в пятницу, 17 сентября, видеоконференции политических советников и представителей МИД «нормандского формата», передает ТАСС.

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По информации источника, все участники переговоров считают, что соблюдать Минские соглашения необходимо, однако при этом в проекте итогового документа они отказались указать дислокацию и стороны конфликта, а также тот факт, что война идет на территории Украины.

«В конечном итоге политические советники Германии и Франции предложили, чтобы российская сторона сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала себе обязательства по урегулированию конфликта», — рассказал источник.

В ответ зампредседателя правительства России Дмитрий Козак предложил Украине самостоятельно сформулировать обязательства Москвы по урегулированию конфликта, однако представитель Киева Андрей Ермак предпочел «засунуть голову в песок» и повесить этот вопрос на европейских партнеров, отметили в российской делегации.

Источник также отметил некомпетентность позиций членов делегации Франции и ФРГ, которые предложили составить список вопросов лидерам стран «нормандской четверки», не предлагая при этом никаких решений. Такой подход, заявили в российской делегации, приведет к безрезультатности очередной встречи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношение Киева к «нормандскому формату» и назвал его «внешнеполитической шизофренией». Дипломат счел неадекватными требования украинской стороны к немедленной встрече «нормандской четверки» при отказе выполнять минские договоренности.

