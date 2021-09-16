Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном высказалась о ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

Меркель оценила прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, назвав его «ничтожным». Она отметила, что вместе с Макроном они обсудят работу в «нормандском формате», поскольку на востоке Украины сложилась сложная ситуация, которая не близится к разрешению.

Ранее на Украине рассказали о «наплевавшей» на интересы Киева Меркель. Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев обвинил канцлера Германии в равнодушии к позиции Украины, поскольку та поддержала строительство газопровода «Северный поток-2». По мнению политика, Меркель проигнорировала интересы страны во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

20 августа президент России Владимир Путин попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в преддверии ее визита на Украину повлиять на Киев с целью выполнения всех обязательств республики по Донбассу. При этом Путин подчеркнул, что ему кажется, словно власти страны отказались от мирного урегулирования ситуации.

В ответ на это Меркель заявила, что на линии разграничения гибнут украинские военнослужащие, а «нормандский формат» международного урегулирования этой проблемы испытывает «некоторый застой».