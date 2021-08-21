Политолог рассказал об обиде Германии на Украину

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил, что Германия обижена на Украину из-за отказа Киева в полном объеме выполнять Минские соглашения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Политолог рассказал, что германское руководство, и канцлер Ангела Меркель, и действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, вложили свой авторитет в договоренности по Донбассе, однако они не будут оказывать давление на украинское руководство.

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«И они довольно сильно обижены, что Украина не выполняет то, о чем договорились. Но будучи стратегическим союзником США, Германия не может и не хочет слишком сильно давить на Украину. Потому что понятно, что всякий враг России — это всегда друг Америки, а значит и друг Германии», — пояснил Журавлев.

Политолог добавил, что немцы гораздо сильнее страдают от украинских «вывертов» по газу, чем Россия. Он предположил, что Меркель напомнит президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашения, однако «слишком сильно пугаться» Киеву рано.

20 августа в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер указала, что «нормандский формат» международного урегулирования в Донбассе переживает «некоторый застой».

Как отметил в ответ российский лидер, нарушения Минских соглашений достигают такого масштаба, что Киев скоро вовсе перестанет их соблюдать. Он предупредил, что Украина готовит фактический односторонний выход из договоренностей, и призвал Меркель повлиять на украинские власти для выполнения всех их обязательств по Донбассу.