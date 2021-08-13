Украину назвали рычагом турецкого давления на Россию и Запад

Гюней Йылдыз: Турция использует Украину как рычаг давления на Россию и Запад

Активную политику Анкары на Украине можно объяснить желанием сопротивляться России и Западу, а также внутренними проблемами Турции. С таким мнением выступил сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP-Берлин), эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз в разговоре с «Лентой.ру».

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«Турция считает распространение влияния на Украине скорее тактической целью. Она хочет сделать ее рычагом давления на Россию и Запад», — объяснил эксперт.

Йылдыз назвал и другую причину такой политики — желание справиться с внутренними проблемами страны. Он напомнил, что очередное заявление Турции об отказе признать полуостров российским совпало с голосованием по конституционным поправкам 2017 года, которые расширили бы полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда заявление по поводу российского региона позволило объединить сторонников политики президента, и поправки одобрили.

Кроме того, страны активно сотрудничают в военной сфере. Так, 28 июля стало известно, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. 15 июля ВМС Украины получили первый беспилотный комплекс этой модели. По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.