В Азербайджане опровергли слова о создании тюркской армии при участии Турции

В Азербайджане опровергли сообщения о том, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп говорил о создании совместной тюркской армии при участии Турции. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.

Материалы по теме Турция строит новую Османскую империю. Какое место в ней займет Азербайджан? Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

Шентоп действительно отвечал на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная армия. Однако его слова были переведены неправильно.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — приводит Sputnik цитату Шентопа.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции уже проводили совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике в конце июня. Они состоялись в столице региона Нахичевани. Было отмечено, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной республиками Шушинской декларацией.

15 июня в городе Шуша в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Она затрагивает различные направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в частности обязательства по обороне и взаимопомощи.