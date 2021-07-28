Азербайджанские военные начали продвигаться вглубь Армении

Вооруженные силы Азербайджана начали продвигаться вглубь территории Армении. Об этом сообщает Telegram-канал проекта российского военного корреспондента Cемена Пегова WarGonzo.

Сообщение поступило от источников на линии соприкосновения в районе Вардениса. По их данным, азербайджанские военные напали как минимум на еще два поста, бои продолжаются.

«Азербайджанцы продвигаются именно вглубь Армении. Причем их действия четко напоминают стратегию "ползучего наступления" Киева, которую Вооруженные силы Украины активно применяют уже лет шесть — после подписания Минских соглашений в 2015-м (...). Сначала — обстрелы, затем — продвижение пехоты в "серой зоне" и, наконец, непосредственные попытки занять позиции противника», — пишет WarGonzo.

Ранее 28 июля Министерство обороны Армении сообщило, что договоренность о прекращении огня на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в основном соблюдается. Соответствующее соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев.

Очередной виток эскалации на границе Азербайджана и Армении разворачивается на фоне заявления спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, который сообщил, что Анкара и Баку создадут общую тюркскую армию.

В Армении заявили о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев в Нагорном Карабахе, а также на северо-восточном участке приграничных территорий. Сообщается о трех погибших и двух раненых армянских военнослужащих. В Азербайджане в свою очередь полную ответственность за провокацию возложили на Армению.