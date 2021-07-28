Армения заявила о прекращении огня на границе с Азербайджаном

В настоящее время договоренность о прекращении огня на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в основном соблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении, пишет «Sputnik Армения».

Там также подчеркнули, что соответствующее соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев.

По данным ведомства, линия соприкосновения войск Армении и Азербайджана осталась неизменной, а пограничная ситуация находится под контролем армянских военнослужащих.

Ранее в Ереване заявили о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев в Нагорном Карабахе. В армянском военном ведомстве уточнили, что приблизительно с четырех утра на северо-восточном участке приграничных территорий Азербайджан открыл огонь по позициям Вооруженных сил Армении. Сообщается о трех погибших и двух раненых армянских военнослужащих.

В Баку в свою очередь полную ответственность за провокацию возложили на Ереван. По данным азербайджанской стороны, ночью армянские подразделения атаковали территории возле границы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных.

