Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев на границе с Азербайджаном. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Примерно в 03.40 (02.40 мск) подразделения ВС Азербайджана в очередной раз предприняли провокацию и нарушили перемирие на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что идут локальные бои, по предварительным данным, они продолжатся на момент 7 часов утра по местному времени (6 утра по московскому). Минобороны Армении добавил, что жертвы есть с двух сторон, информация проверятся. Ереван возложил на Баку ответственность за обострение ситуации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал армянскому правительству подписать мирный договор, который стал бы гарантией мира и стабильности в кавказском регионе. В ответ на это Армения заявила, что готова подписать соглашение только в случае признания статуса Нагорно-Карабахской республики, а затем и вовсе обвинила Азербайджан в необоснованных территориальных и исторических претензиях.

