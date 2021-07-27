Солдат Армии обороны Карабаха погиб при невыясненных обстоятельствах

Военнослужащий Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погиб на одной из позиций при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны НКР.

Отмечается, что 19-летний армянский солдат получил смертельное огнестрельное ранение.

Следствие выясняет обстоятельства случившегося. Министерство обороны НКР выразило соболезнования сослуживцам и родным погибшего.

Ранее в Нагорном Карабахе азербайджанский военнослужащий был убит в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Армении. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в провокации и попытке обострить ситуацию на границе.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Ереван и Баку договорились остаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это на армяно-азербайджанской границе продолжаются локальные столкновения, связанные с неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.