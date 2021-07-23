Армянский снайпер застрелил азербайджанского военного

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Инцидент произошел на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской границы. Дислоцированные на участке азербайджанские военные сейчас принимают ответные действия.

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В Министерстве обороны Азербайджана ответственность за случившееся возложили на армянских военных. «Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран», — отметили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По информации ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля. Азербайджанские военные применяли огнестрельное оружие различного калибра, в том числе и минометы, заявили в министерстве. Стрельба продолжалась до двух часов ночи следующего дня.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Несмотря на это обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.