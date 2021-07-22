Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об укреплении позиций на границе с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на интервью азербайджанского лидера телеканалу AzTV.

Алиев подчеркнул, что не согласен с утверждением о том, что приграничные территории являются спорными. «Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур — это земля наших предков, и мы находимся на своей земле», — отметил он.

Президент также объяснил, почему азербайджанские военные начали оборудовать границы в мае. «Потому что растаял снег. После того как растаял снег, мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться», — заключил Алиев.

22 июля официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Она обратила внимание на регулярные перестрелки между военнослужащими Азербайджана и Армении на приграничных территориях и подчеркнула, что такая напряженная остановка препятствует нормализации отношений двух стран.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля. В министерстве заявили, что азербайджанские военные применяли стрелковое оружие и минометы различного калибра.