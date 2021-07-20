Армения сообщила о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о стрельбе из минометов на границе с Азербайджаном, передает РИА Новости.

По информации ведомства, обстрел армянских позиций около села Ерасх начался 17 июля в 18:40 по местному времени (17:40 по московскому). Азербайджанские военные применяли огнестрельное оружие различного калибра, в том числе и минометы, заявили там. По состоянию на 23:00 по местному времени (22:00 по московскому) ситуация продолжала оставаться напряженной.

В армянском ведомстве пообещали отреагировать на любую провокацию и добавили, что вся ответственность на обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

Ранее о том, что азербайджанские военные на протяжении нескольких дней вели обстрел со стороны Нахичевани, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Отмечалось, что в зоне риска оказались бойцы, располагавшиеся на территории российских постов.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.

