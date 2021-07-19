Азербайджан обстрелял территории близ российских постов у границы с Нахичеванью

Азербайджанские военные на протяжении нескольких дней вели обстрел со стороны Нахичевани, в зоне риска оказались бойцы, располагавшиеся на территории российских постов. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники в Ерасхе.

Собеседники канала указали, что обстрелы происходили в непосредственной близости от Ерасха. Возле данного населенного пункта располагается ряд российских постов. Согласно имеющейся информации, огонь велся по армянским позициям, но под ударом оказались и соотечественники.

Авторы канала отметили, что именно в указанном районе 9 ноября 2020 года был сбит российский военный вертолет. Также они обратили внимание на то обстоятельство, что стрельба была проведена незадолго до запланированного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву.

18 июля сообщалось, что Алиев счел территориальный конфликт в Нагорном Карабахе завершенным и призвал армянское руководство вступить в мирные переговоры. По словам политика, Баку выполнил все требования резолюции Совета Безопасности ООН относительно урегулирования ситуации и положил конец противостоянию в регионе.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.