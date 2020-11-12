Российские следователи возбудили дело из-за сбитого Азербайджаном вертолета

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24, который находился в воздушном пространстве Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Расследование ведется по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним. Им занимаются следователи с российской базы в армянском городе Гюмри. При этом, скорее всего, статья позже будет переквалифицирована на более тяжкую, утверждает источник.

Он указал, что первоначальные следственные действия российские военные проводят во взаимодействии с армянскими и азербайджанскими коллегами. Проведен осмотр места происшествия, назначена летно-техническая экспертиза и другие исследования.

9 ноября азербайджанские военные сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России возле села Ерасх у границы Армении и Азербайджана. Два члена экипажа погибли. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.

В тот же вечер лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.