Эксперт рассказал о попытках Армении создать антиазербайджанскую коалицию

В Армении пытаются создать антиазербайджанскую коалицию с другими государствами. Об этом генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал в беседе с News.ru

Он прокомментировал заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о территориальных амбициях Азербайджана по отношению к большинству соседних стран. Марков назвал это «попыткой подорвать огромный дипломатический успех» Азербайджана и настроить другие страны против Баку. По его мнению, подобная стратегия обречена на провал.

Эксперт заявил, что большинство стран мира считают Нагорный Карабах частью Азербайджана и осуждают территориальные претензии Армении. По словам Маркова, Ереван тщетно пытается представить Армению жертвой азербайджанской агрессии и снять с себя ответственность за развязывание вооруженного конфликта.

Ранее председатель комиссии парламента Армении по внешним отношениям Рубен Рубинян назвал признание Нагорно-Карабахской республики (НКР) условием для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Он подчеркнул, что в Баку должны пойти на этот шаг на основании волеизъявления армянского народа. Рубинян добавил, что в Ереване не откажутся от своей позиции даже в случае военного давления.

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора с Арменией является главным условием установления мира на Южном Кавказе. Он отметил, что отсутствие соглашения порождает в регионе напряженную обстановку.