В Армении назвали условие для мирного соглашения с Азербайджаном

Председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Армении Рубен Рубинян назвал признание статуса Нагорного Карабаха условием для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По словам политика, на такой шаг Баку должен пойти на основании волеизъявления армянского народа. Он подчеркнул, что Ереван не изменит своей позиции по этому вопросу даже в случае военного давления.

Депутат отметил, что помешать азербайджанским властям осуществить свои планы в отношении региона помогут российские миротворцы и констатировал фактическое отсутствие подвижек в урегулировании конфликта.

25 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание мирного договора с Арменией главным условием установления мира на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что отсутствие соглашения порождает в регионе напряженную обстановку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал международное признание Нагорно-Карабахской республики (НКР) абсолютным приоритетом и заявил, что после последнего вооруженного конфликта для него появились «более веские аргументы». Азербайджан возможность признания суверенитета НКР категорически отвергает.